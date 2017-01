Ed Sheeran: Historischer Rekord in den deutschen Single-Charts

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Ed Sheeran (25) seine zwei brandneuen Songs "Shape of You" und "Castle on the Hill". Dadurch schafft der britische Superstar jetzt einen historischen Rekord in den Offiziellen Deutschen Single-Charts: Wie GfK Entertainment mitteilt, steigt er als erster Künstler überhaupt mit zwei Liedern gleichzeitig auf den Plätzen eins und zwei ein.

Damit verweist der Singer-Songwriter Vorwochensieger "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie auf den dritten Rang. Höchster deutscher Neueinsteiger ist Pietro Lombardi (24) mit seinem Charity-Lied "Mein Herz" auf der Zwölf.

Bei den Alben erobern die drei Schlager-Jungs von Klubbb3 mit "Jetzt geht's richtig los!" den Charts-Thron. Das Trio verdrängt die Rolling Stones, die mit "Blue & Lonesome" auf den fünften Rang abrutschen. Auf den Plätzen zwei und drei landen die beiden Punkbands Krawallbrüder ("Mehr Hass") und Dropkick Murphys ("11 Short Stories Of Pain & Glory" ).