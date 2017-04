Echo 2017: Andrea Berg und Udo Lindenberg sahnen ab

Am 7. April wird die Echo-Verleihung um 20:15 Uhr beim Sender VOX ausgestrahlt; Xavier Naidoo und Sasha führen durch die Show. Doch die Trophäen wurden bereits am Tag zuvor in Berlin vergeben. Die Preisträger wurden auf dem offiziellen Twitter-Account des Deutschen Musikpreises verkündet. Altrocker Udo Lindenberg, Andrea Berg und die Beginner zählen zu den Gewinnern.

Von wem stammt der "Hit des Jahres"?

Lindenberg sahnte in den Kategorien "Künstler Pop National" und "Album des Jahres" für "Stärker als die Zeit" ab. Andrea Berg setzte sich in der Kategorie "Schlager" durch - Helene Fischer war dieses Jahr übrigens nicht nominiert. Die Beginner durften die Preise in den Kategorien "Kritikerpreis National" und "Hip-Hop/Urban National" mit nach Hause nehmen. "Bestes Video National" stammt mit "Bitch" von Von Wegen Lisbeth und Sophie Lakow/Doz Zschäbitz.

Den "Hit des Jahres" lieferte Drake feat. Wizkid & Kyla: "One Dance" und "Künstlerin Pop National" ist Ina Müller. "Newcomer National" und "Band Pop National" sind AnnenMayKantereit, "Newcomer International" sowie "Künstler International" ist Rag 'n' Bone Man, dessen Hit "Human" jedem ein Begriff sein dürfte. Andreas Gabalier setzte sich mit seinem MTV Unplugged in der Kategorie "Volkstümliche Musik" durch. "Dance National" entschied DJ Alle Farben für sich. Und in der Kategorie "Rock National" triumphierten die Broilers.