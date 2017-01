"Dschungelcamp": Sarah Joelle und "Honey" sind schon in Flirtlaune

Bahnt sich da schon das erste "Dschungelcamp"-Pärchen an? Sowohl TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel (28) als auch Model Alexander Kühn (34) alias "Honey" sind einem Flirt im Camp offenbar nicht abgeneigt.

"Falls im Dschungel zufälligerweise Mister Right auf mich warten sollte, werden mich die Kameras nicht davon abhalten, zu flirten oder Zuneigungen zu zeigen", stellt die ehemalige "DSDS"-Kandidatin klar. Auch wenn sie gleichzeitig zugibt, "sehr wählerisch" zu sein. Sollte sie tatsächlich auf ihren Traummann treffen, wäre das "wie ein Lottogewinn".

Wie nackt wird sich Sarah Joelle im Camp zeigen?

Ob sie auch in Australien alle Hüllen fallen lassen wird, das lässt die 28-Jährige jedoch noch offen. Die Sängerin hatte schon bei der Nacktshow "Adam sucht Eva" nicht mit ihren Geizen gereizt. Auch für den "Playboy" ließ sich Joelle bereits ablichten. "Ich mache das davon abhängig, wie ich mich in der jeweiligen Situation fühle", erklärt sie. "Ich bin bei sowas ein Überraschungs-Ei und weiß manchmal selbst nicht, was ich tatsächlich mache und wie weit ich am Ende gehe. Ich kann mich selbst nur schwer einschätzen. Also lassen wir uns alle überraschen, wie viel Nacktheit wir am Ende von mir sehen."

"Honey" sucht den Augenkontakt

Für "Honey" scheinen ohnehin vor allem die inneren Werte zu zählen. "Bei Frauen mag ich besonders den Charakter, dann die Leidenschaft und eine gewisse Ausstrahlung und natürlich die Haare", gibt der Ex-Freund von "GNTM"-Gewinner Kim Hnizdo zu. Das Flirten liege ihm im Blut. "Meine Freunde sagen oft zu mir: 'Du hast gerade total krass mit der geflirtet'. Ich selbst nehme das gar nicht so wahr. Ich nehme einfach sehr gerne Augenkontakt zu Frauen auf."

Ob der vielleicht von Sarah Joelle oder von einer anderen Camp-Insassin erwidert wird, das zeigt sich ab dem 13. Januar. Dann startet die 11. Staffel der RTL-Kult-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im TV.

