Dschungelcamp 2017: So verpassen Sie garantiert nichts

Dem Glamour ade sagen, das müssen die Promis in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab dem heutigen 13. Januar wieder. Gina-Lisa Lohfink, "Icke" Häßler und die anderen Kandidaten gibt es ab 21:15 Uhr wieder live auf RTL zu sehen. Doch was machen, wenn man heute oder in den kommenden Tagen nicht fernsehen kann und die große Dschungel-Show zwischen Kakerlaken-Prüfungen und Promi-Gezicke nicht verpassen will?

"IBES" im Live-Stream

Wer gerade unterwegs ist oder aus irgendeinem Grund keinen Zugriff auf einen Fernseher hat, der kann die Dschungelcamp-Folgen trotzdem live miterleben. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Wer quasi direkt an der Quelle sitzen möchte, der kann sich die "TV Now"-App von RTL für iOS und Android herunterladen und den Service 30 Tage lang kostenlos testen. Live-Streams der Sender der RTL-Mediengruppe lassen sich hier auch unterwegs verfolgen. Und verpasste Sendungen können bis zu 30 Tage nach Ausstrahlung noch angeschaut werden. Auch über die RTL-Mediathek sollen sich beispielsweise am PC-Browser die verpassten Folgen im Nachhinein noch ansehen lassen.

Breitgefächerter ist das Angebot von Anbietern wie MagineTV oder Zattoo, die in ihren Premium-Paketen praktisch alle wichtigen deutschen Free-TV-Sender - teils auch in HD-Qualität - zum Anschauen zur Verfügung stellen. Auch hier gibt es entsprechende Schnupperangebote und Apps.

Alles aufnehmen

Ebenfalls 30 Tage lang kostenlos testen lässt sich Waipu.tv. Der Service bietet im Gegensatz zu seinen Konkurrenten jedoch einige Vorteile. Eine eigene Glasfasernetz-Infrastruktur sorgt sowohl bei HD- als auch bei SD-Sendern für eine sehr ansehnliche Bildqualität. Während man einen Sender beispielsweise per Googles Chromecast auf einen TV streamt, lässt sich ein weiterer auf dem Smartphone schauen und auch eine Aufnahmefunktion für die meisten angebotenen Sender ist vorhanden. So kann beispielsweise auch "IBES" aufgenommen und dann angeschaut werden, wenn die Show besser in den eigenen Zeitplan passt.

Mitdiskutieren

Wie in jedem Jahr wird das Camp höchstwahrscheinlich auch in den Sozialen Medien wieder eine gehörige Rolle spielen. Wer mitdiskutieren möchte, der sollte schon einmal dem offiziellen Facebook-Account von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" folgen oder auf Twitter nach Hashtags wie "#IBES" und "#Dschungelcamp" die Augen offen halten. Das Mitlästern ist nun mal das Schönste am Dschungelcamp.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de