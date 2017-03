Drei günstige Beauty-Hacks, um kaputte Haare zu reparieren

An diesem Trend kommt momentan keiner vorbei: Angesagt ist sehr langes, glattes Haar. Für eine glänzende Rapunzelmähne à la Kim Kardashian greifen viele Frauen zu Föhn oder Glätteisen - doch all der Stylingaufwand bringt nichts, wenn die Haare brüchig und kaputt sind. Ursachen für trockenes und sprödes Haar gibt es viele: Sei es Heizungsluft, Sonneneinstrahlung oder übertriebene Haarpflege. Auch Mangelernährung kann ein Grund dafür sein, dass die Haarpracht nicht gesund aussieht. Mit den folgenden drei Tipps können Sie kaputtes Haar einfach (und günstig) reparieren.

Kokosöl über Nacht

Für eine gesunde und glänzende Mähne ist Kokosöl die Beauty-Waffe schlechthin. Achten Sie beim Kauf darauf, dass es sich um ein möglichst unbehandeltes (am besten organisches) Produkt handelt. Das wird nämlich schonend gepresst, sodass die wertvollen Fettsäuren, die das Haar zum Regenerieren benötigt, nicht verändert werden. Tragen Sie regelmäßig vor dem Schlafengehen Kokosöl auf die Spitzen oder die Kopfhaut auf, nach wenigen Wochen werden Sie eine Veränderung bemerken. Der Clou: Kokosöl besteht aus mittelkettigen Triglyzeriden (auch MCT-Fette genannt), die dank ihrer molekularen Struktur schnell in die Haarfollikel eindringen können und diese effizient mit Nährstoffen versorgen.

Das richtige Shampoo

In Drogeriemärkten gibt es eine große Auswahl an speziellen Shampoos für trockenes und sprödes Haar. Am besten entscheidet man sich für ein Produkt, das keine Sulfate oder Silikone enthält, sondern feuchtigkeitsspende Inhaltsstoffe wie Keratin, natürliche Öle oder Shea Butter. Beim Kauf eines milden Conditioners sind Produkte mit Aloe Vera oder Panthenol besonders empfehlenswert. Generell sollte die Liste der Inhaltsstoffe möglichst kurz sein.

Vitaminpräparate

Biotin ist ein echtes Beauty-Vitamin. Es stärkt nicht nur die Haare, sondern ist auch der Schlüssel zu schöner Haut und gesunden Nägeln. Das gleiche gilt übrigens für das Spurenelement Zink, das für die Bildung von Keratin und Kollagen (Bestandteile von Haaren, Haut und Nägeln) unverzichtbar ist. Mit speziellen Vitaminpräparaten kann man das Haarwachstum signifikant beschleunigen, allerdings sollte man die Einnahme immer mit einem Arzt oder Apotheker absprechen. Biotin steckt auch in Lebensmitteln wie Haferflocken, Bananen, Eiern, Avocado, Nüssen und Lachs.