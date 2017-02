Drei gescheiterte Ehen: Halle Berry fühlt sich "schuldig"

Mit Männern ist Halle Berry (50, "Gothika" ) in ihrem bisherigen Leben nicht glücklich geworden. Drei gescheiterte Ehen stehen bei ihr zu Buche. Auf einer Veranstaltung in Los Angeles gab sie nun laut der US-Website "Entertainment Tonight" zu, dass sie sich deswegen häufig "schuldig" gefühlt habe.

"Ich habe gelernt mit meinen drei gescheiterten Ehen umzugehen", erklärte Berry bei einer Frage- und Antwortrunde. Es sei jedoch nicht einfach gewesen. "Vor allem dann nicht, wenn Kinder involviert sind." Die 50-Jährige hat zwei Kinder. Tochter Nahla (8) aus der Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Gabriel Aubry und Söhnchen Maceo (3) aus der Ehe mit Olivier Martinez.

Berry glaubte an die ewige Liebe

"Wir Frauen gehen in eine Ehe und denken, dass sie für immer halten wird und dass das unser Prinz auf einem schimmernden Pferd ist", so Berry. Das sei zumindest das, was sie als Kind aus Märchen gelernt habe. Heute gebe sie sich solchen Illusionen nicht mehr hin. Trotzdem sei sie in jede Ehe mit eben dieser Hoffnung gegangen. Das Scheitern habe sich deshalb immer wie ein riesiger Fehler und eine riesige Enttäuschung angefühlt. "Ich habe mich häufig schuldig und verantwortlich gefühlt. Ich habe viel Schmerz und Pein erlitten", offenbart sich Berry.

Die letzte Scheidung der Schauspielerin liegt noch gar nicht lange zurück. Erst im Dezember 2016 wurde nach dreijähriger Ehe das Liebes-Aus mit Schauspieler Olivier Martinez ("Untreu" ) offiziell besiegelt. Zuvor war Berry mit dem Baseballspieler David Justice (1992-1997) und dem Sänger Eric Benét (2001-2005) verheiratet. Doch trotz all der Trennungsschmerzen sagt die Aktrice, dass all diese Beziehungen wichtig für sie gewesen seien. Sie habe viel daraus gelernt. "Dafür bin ich dankbar. Aber es war hart. Es war eine schwierige Phase in meinem Leben", fasst der Hollywood-Star zusammen.