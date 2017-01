Dream Kardashian verzaubert ihre Tanten Khloé und Kylie

Sie ist erst rund zwei Monate alt, doch bereits jetzt hat sie sich mit ihrem süßen Lächeln in die Herzen ihrer Familie geschlichen: Wie ein neues Instagram-Foto beweist, sind vor allem ihre Tanten Khloé Kardashian (32) und Kylie Jenner (19) ganz vernarrt in die kleine Dream, die Tochter von Rob Kardashian (29) und Blac Chyna (28).

Auch der frisch gebackene Papa Rob Kardashian ist ganz hingerissen von seiner kleinen Tochter. Dabei war er am Anfang sogar ein bisschen enttäuscht, wie er vor Kurzem auf Instagram verraten hat. "Ich wollte unbedingt einen Jungen, aber jetzt wo ich mein Mädchen habe, bin ich so dankbar und glücklich und würde es nicht anders haben wollen! Sie ist die Beste und ich liebe sie so sehr. Ich danke Gott jeden Tag dafür", kommentierte er ein Foto, auf dem er Dream sanft auf den Kopf küsst.