Drake: Sein neues Album "More Life" ist endlich da!

Das kommt plötzlich! Drakes neues Album ist veröffentlicht. In Deutschland war der 30-Jährige gerade noch auf Tour. Diese endete für seine Kölner Fans allerdings mit einer großen Enttäuschung. Das Konzert in der Rhein-Metropole wurde aufgrund einer Erkrankung des Rappers ersatzlos abgesagt. Doch nun gibt es endlich gute Neuigkeiten für alle Drake-Fans weltweit: Sein neues Album "More Life" ist ab sofort bei allen Musik-Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Premiere feierte sein heiß ersehntes Werk in der Nacht von Samstag auf Sonntag (dt. Zeit) bei seiner Radioshow OVO Sound auf Beats 1 bei Apple Music.

"More Life" folgt auf Drakes Hit-Album "Views" , das rund um den Globus etliche Musikpreise einheimste und das 2016 mit über drei Milliarden Streams das meistgestreamte Album des Jahres war. Auf Spotify stellte Drake zudem einen neuen Rekord auf. Laut dem "Forbes"-Magazin ist der Kanadier der erste Künstler, der zehn Milliarden Streams erreicht hat. Allein sein Song "One Dance" aus dem Album "Views" verbuchte dabei 1,5 Milliarden Streams. Für "Hotline Bling" wurde Drake erst kürzlich mit zwei Emmys ausgezeichnet.

"More Life" tritt ein schweres Erbe an

Sein neues Album "More Life" tritt also ein schweres Erbe an. Doch Drakes erste Single "Fake Love" , die er bereits im Oktober veröffentlichte, wurde mittlerweile auch schon über 250 Millionen Mal gestreamt. Sieht ganz so aus, als würde der Rapper weiterhin im Fahrwasser des Erfolges schwimmen. Seine vier bisher veröffentlichten Alben sind in den USA und Kanada allesamt bis auf Platz eins der Charts geschossen.

Ursprünglich war die Veröffentlichung von "More Life" für Dezember 2016 vorgesehen. Drake selbst teilte in seiner Radioshow aber mit, dass sich der Release auf 2017 verschiebe. Ein konkretes Datum wurde aber nie genannt, was die Fans weltweit ungeduldig werden ließ. Mit dem überraschenden Release dürfte diese Phase aber schnell vergessen sein...