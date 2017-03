Drake: Sein Konzert in Köln ist abgesagt!

Was für eine bittere Pille! Drake (30, "Hotline Bling" ) hat sein für Donnerstag (16. März) geplantes Konzert in der Kölner Lanxess Arena aufgrund einer Erkrankung abgesagt. Einen Ersatztermin wird es nicht geben, wie es seitens des Veranstalters heißt. Konzerttickets werden von den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet.

Es wäre das letzte Konzert des kanadischen Superstars in Deutschland und seiner Europa-Tour generell gewesen. Zuvor begeisterte Drake bereits seine Fans in Oberhausen, Berlin und Hamburg. In Paris war der Musiker vergangenen Sonntag und Montag noch aufgetreten - ganz zur Freude der Bayern-Stars Franck Ribéry und David Alaba, die der französischen Hauptstadt für das Konzert extra einen Blitzbesuch abstatteten.

Aber auch der Start des Europa-Ablegers seiner "Boy Meets World Tour" war holprig. Im Januar musste er aufgrund von Problemen bei der Produktion der Show seine Termine in Amsterdam, Glasgow und London verschieben. Immerhin gab es anschließend noch Ersatztermine, davon können Kölner Fans nur träumen...