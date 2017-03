Doutzen Kroes und Lara Stone nackt auf dem "Vogue"-Cover

Die Supermodels Doutzen Kroes (32) und Lara Stone (33) zieren das aktuelle Cover der niederländischen "Vogue" - und das splitterfasernackt. Der Grund: Die holländische Ausgabe feiert ihren fünften Geburtstag. Und was bietet sich da mehr an, als zwei international erfolgreiche Supermodels aus Holland auf dem Frontcover abzulichten? Das Bild ist natürlich ganz traditionell in den Farben Schwarz und Orange gehalten.



Nicht nur das Cover, auch dieser Schnappschuss der beiden Blondinen lässt sich sehen

Foto:Instagram.com/nlvogue

Das Cover schoss Fashion-Fotograf Mario Testino (62), der schon unzählige Models wie Kate Moss (43) oder Gisele Bündchen (36) vor der Linse hatte. In der aktuellen Ausgabe sind von ihm natürlich weitere sexy Schnappschüsse der beiden Schönheiten zu sehen. Darunter auch ein Bild, auf dem es so scheint, als ob Stone und Kroes sich gleich küssen.