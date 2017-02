Donald Trump: Trägt er eine neue Haarfarbe?

Die Haare von Donald Trump (70, "Great Again!" ) sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Über seine blonde Föhnfrisur wird im Netz gelacht, gespottet und diskutiert. Und auch bei der Nominierung von Neil Gorsuch als Richter für den neunten Sitz im US-Verfassungsgericht waren Trumps Haare am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus mal wieder Thema. Denn als der Präsident vor die Kameras trat, fiel sofort auf: seine Haare wirkten anders.

Keine Spur mehr von der gewöhnungsbedürftigen orange-blonden Mähne. Trump setzt ab sofort wohl eher auf ein zurückhaltendes Blond. Auffällig unauffällig scheint hier die Devise. Auf Twitter ließen erste Kommentare zu seiner neuen Haarpracht natürlich nicht lange auf sich warten. "Benutzt Trump jetzt eine neue Haarfarbe?", fragte ein User. Ein anderer unkte: "Danke Präsident Trump, dass Sie statt dem Kanariengelb einen neuen Farbton gewählt haben!"

Trumps Haare sind eine "Katastrophe"

Sein neuer Look beweist, was im vergangenen Jahr bereits durch seine ehemalige Friseurin Amy Lasch bestätigt wurde: Donald Trump färbt sich die Haare. In einem Interview mit dem britischen "Mirror" verriet sie im November 2016 interessante Details über Trumps Frisur. Die Färbung sei eine "Katastrophe" gewesen. Außerdem habe er für seine berühmte Föhnwelle so viel Haarlack verwendet, dass sein Haar "fest und mattiert" war.

Lasch, die mit Trump zusammenarbeitete, als dieser noch in der Reality-TV-Show "The Apprentice" zu sehen war, verriet weiter: "Er hat wirklich langes Haar und er kämmt es gerade nach hinten." Ein Toupet trage er aber nicht. Sein Haar sei echt. Allerdings lasse er es nicht von einem professionellen Friseur schneiden, so ihre Vermutung. Denn der Schnitt sei stets eine gerade Linie gewesen und die Färbung nicht gleichmäßig im Haar verteilt. "Es war jemand aus seinem engsten Kreis, der seine Haare geschnitten und gefärbt hat. Seine Frau oder vielleicht seine Tochter."

Die Frage ist nur, hat sich Trump für seinen neuen Look nun professionelle Hilfe geholt oder lässt er noch immer nur enge Vertraute an seine Frisur? Wie auch immer - nun hat er die Haare zumindest etwas schöner...