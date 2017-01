Donald Trump: Auch als US-Präsident wird wild getwittert

Kaum vereidigt, sprudelte es auch schon aus ihm heraus: Der neue US-Präsident Donald Trump (70) hat kurz nach der Inauguration bereits zehn Tweets auf seinem Twitter-Account @realDonaldTrump abgesetzt. Bei den letzten verweist er allerdings auf seine Facebook-Seite, denn an einem so denkwürdigen Tag braucht auch ein Trump mal mehr als 140 Zeichen. Hauptsächlich richtet er sich mit den Zeilen an die US-Bürger, die das Land nun wieder regieren würden. "Die vergessenen Männer und Frauen in unserem Land, werden nicht länger vergessen sein. Von nun an wird es heißen: Amerika zuerst".

In einer weiteren Kurznachricht erklärt er nochmal seine Ziele: "Wir werden unsere Jobs zurückbringen. Wir werden unsere Grenzen zurückbringen. Wir werden unseren Reichtum zurückbringen - und wir werden unsere Träume zurückbringen!" Ebenfalls zu lesen, sind seine zwei einfachen Regeln: "Kaufe amerikanisch & und stelle amerikanisch ein!" - Und damit trifft er tatsächlich den Nerv seiner Fans. Die jubeln: "We will make America great again!" ("Wir werden Amerika wieder großartig machen!")