Doku-Soap ohne Pietro: Sarah Lombardi will alleine weitermachen

Nach ihrer Trennung von Pietro (24) arbeitet Sarah Lombardi (24, "Teil von mir" ) aktuell tatkräftig an einer eigenständigen Karriere. Vergangene Woche trat sie im nordbayerischen Niederlauer wieder als Sängerin auf die Bühne. Am kommenden Sonntag ist sie in der Show "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" (20.15 Uhr) zu sehen.

Mehrere Projekte mit RTL II geplant

Dass sie mittlerweile ihre Auftritte alleine bestreitet, damit hat die 24-Jährige kein Problem. "Bei 'Let's Dance' war ich ja auch alleine und das hat auch sehr gut funktioniert". Sogar eine Fortsetzung ihrer Doku-Soap ohne ihren Noch-Ehemann Pietro könnte sich Sarah "gut vorstellen", wie sie weiter verrät. "Es sind sowieso mehrere Projekte mit RTL II geplant". Zuletzt zeigte der Münchner Sender das Trennungsspecial "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit".

Auch Pietro geht mittlerweile erfolgreich seine eigenen Wege. Der 24-Jährige ist im Frühjahr in der ProSieben-Show "Global Gladiators" zu sehen, die ihn auf Abenteuerreise durch Afrika führt und auch bei "Let's Dance" wird er ab März das Tanzbein schwingen. "Er kann tun und lassen, was er möchte", kommentiert Sarah seine TV-Karriere. "Für mich ist nur wichtig, dass er sich um seinen Sohn kümmert und die Verpflichtungen Alessio gegenüber erfüllt."

Das Ende eines Traumpaares

Sarah und Pietro verliebten sich 2011 während ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar". 2013 folgte die Hochzeit, im Juni 2015 wurde Sohn Alessio geboren. Ab Oktober 2016 sorgte das einstige Traumpaar dann schließlich mit seiner überraschenden Trennung für monatelange Schlagzeilen.