Dita Von Teese ist von Kopf bis Fuß geschminkt

Dita Von Teese (44, "Saint Francis" ) tourt derzeit mit ihrer Burlesque-Show "The Art of the Teese" durch die USA. Dabei geizt sie nicht mit ihren Reizen. Doch nicht alles, was die Anwesenden zu sehen bekommen, ist echt: Sie trägt bei den Vorführungen Ganzkörper-Make-up. Nach jedem Auftritt benötige sie drei Stunden, um sich wieder abzuschminken, wie sie im Interview mit "New York Magazine's The Cut" erzählte. "Es dauert so lange mir das ganze Make-up abzuschrubben, weil ich tatsächlich von Kopf bis Fuß geschminkt bin", so Von Teese.

Um die Schminke abzuwaschen, benutzt die Tänzerin raue Waschlappen und Seife der Marke Dr. Bronner. Auf ihre Haut muss die 34-Jährige gut achtgeben. Die sei sehr empfindlich und sie habe mit allergischen Reaktionen zu kämpfen. Daher achte sie sorgfältig darauf, nach jeder Show das komplette Make-up gründlich zu entfernen.

Do it yourself

Nicht nur beim Make-up legt Von Teese selbst Hand an. Sie pfeift auf Schönheitssalons. "Um meine Augenbrauen kümmere ich mich selbst (...) Ich färbe mir auch selbst meine Haare", erklärt sie weiter. Die Burlesque-Tänzerin hat von Natur aus eigentlich eine blonde Mähne, ihr sage das Schwarz aber mehr zu. Deswegen muss sie sich auch die Augenbrauen färben - natürlich ohne fremde Hilfe.