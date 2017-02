Diese zwölf Stars schwingen bei "Let's Dance" das Tanzbein

Um das runde Jubiläum von zehn Jahren "Let's Dance" gebührend zu feiern, versammelt RTL ab 17. März allerhand namhafte Prominenz und Hobby-Tänzer. Ob Sportler und Models, bis hin zu Schauspielern, Komikern und Musikern: Sie alle werden versuchen, die strenge Jury um Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi von sich zu überzeugen.

Moderator Jörg Draeger etwa "geht auf's Ganze" und will sein Tanzgeschick demonstrieren. Oder bekommt er von allen drei Jury-Mitgliedern frühzeitig den "Zonk"? Ebenfalls aus dem Showgeschäft stammt Kandidat Maximilian Arland. Er präsentiert derzeit die Show "Musik auf dem Lande". Schauspielerin Cheyenne Pahde und Komiker Faisal Kawusi komplettieren die Teilnehmer aus dem TV-Bereich.

Musik im Blut

Aber auch einige Musiker wollen ihr Taktgefühl auf der Tanzfläche demonstrieren. Gil Ofarim etwa, der derzeit schon mit der Sendung "It Takes 2" für Furore sorgt. Der in Holland geborene Bastiaan "Bas" Ragas tanzt auch mit. Vor allem seine ehemalige Band dürfte noch einigen bekannt sein: Caught in the Act!

Für den nötigen Sexappeal sorgen derweil die Models Ann-Kathrin Brömmel und Angelina Kirsch. Obwohl beide der gleichen Berufsgruppe angehören, könnten sie unterschiedlicher nicht sein: Denn Kirsch ist ein sogenanntes Curvy-Model und hat dementsprechend mehr Kurven als Brömmel zu bieten. Und auch It-Dame Chiara Ohoven nimmt an "Let's Dance" 2017 teil.

Für den Wettkampf geboren

Auch Anni Friesinger-Postma wird Teil der Tanzshow sein. Die ehemalige Eisschnellläuferin kennt sich mit Wettbewerb bestens aus und geht mit einem klaren Fitness-Vorteil ins Rennen. Ebenso wie Profiboxerin Susi Kentikian, die nicht nur im Ring stets bewiesen hat, dass sie zwar klein, aber ausgesprochen schlagfertig ist. Herr Llambi, aufgepasst! Ebenfalls mit dabei ist der Paralympics-Sieger Heinrich Popow, der beweisen will, seinen unversehrten Konkurrenten in nichts nachzustehen.

Start der Sendung ist der 17. März 2017. Jeden Freitag ab 20:15 Uhr müssen sich die Herren und Damen auf der Tanzfläche abstrampeln. Präsentiert wird die Show wie immer von Daniel Hartwich und Sylvie Meis.