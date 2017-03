Diese fünf Lebensmittel sollten Sie streichen

Eigentlich sollte es beim Fasten nicht unbedingt um die schlanke Linie gehen - doch mal ehrlich: Wenn der Verzicht ganz nebenbei auch zu einem flachen Bauch führt, ist das doch toll. Natürlich gibt es einen trainierten Körper à la Silvie Meis (38) nur in Kombination mit Sport, aber schon das Streichen von bestimmten Lebensmitteln kann für eine flache Körpermitte sorgen.

1. Weißbrot

Wer am Bauch und generell abnehmen will, sollte zu aller erst auf die Kohlenhydrate achten. Am besten für eine Zeit lang komplett auf Weißbrot verzichten. Es bringt nämlich nicht nur viele Kalorien mit sich, sondern macht auch noch weniger lange satt. Wer auf Brot nicht verzichten will, sollte zu Vollkorn-Alternativen greifen.

2. Salz

Auch Salz-Fasten ist eine gute Idee. Zwar ist es in Maßen wichtig für unseren Körper und man sollte nicht komplett darauf verzichten. Aber die Salz-Zufuhr für einige Tage auf ein Minimum herunterzufahren, hilft beim Abnehmen. Denn Salz führt zu Flüssigkeitseinlagerungen im Körper, die für Extrakilos sorgen. Der Geschmack von salzfreiem Essen ist am Anfang vielleicht seltsam, doch man gewöhnt sich daran.

3. Hülsenfrüchte

Manchmal liegt es gar nicht am Körperfett, dass der Bauch nicht so flach aussieht, wie man es sich wünscht. Denn es gibt auch blähende Lebensmittel. Dazu zählen zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Linsen und Kichererbsen. Aber auch Hefe, Milchprodukte und fettes Fleisch können den Bauch aufquellen lassen.

4. Sprudel

Ähnlich wie bei Hülsenfrüchten, hat auch Kohlensäure einen blähenden Effekt. Neben Limo, Cola und Co., die sowieso ungesund sind, sollte man auch Sprudel stehen lassen. Gewöhnen Sie sich lieber an, nur noch stilles Wasser zu trinken. Und davon mindestens zwei Liter am Tag.

5. Alkohol

Der Fasten-Klassiker ist auch für einen flachen Bauch super. Denn in Cocktails, Wein oder Bier verstecken sich nicht nur jede Menge unnötige Kalorien, Alkohol schränkt zudem auch noch die Fettverbrennung ein. Alkohol-Verzicht wirkt also gleich doppelt und der flache Bauch kann kommen!