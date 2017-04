Diese Neuerungen führt Facebook bald ein

Auf der Entwicklerkonferenz F8 stellte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32) Neuerungen vor, die es bald auf der Social Media Plattform geben soll. Im Mittelpunkt stand laut "chip.de" dabei Augmented Reality, die erweiterte Realität. Schon bald soll eine Testphase starten, bei der User mithilfe des Smartphones virtuelle Objekte in die echte Umgebung einfügen können. Damit soll es zum Beispiel möglich sein, Spiele oder auch Kunstwerke auf weiße Wände zu projizieren.

VR-Telefonate im Messenger

Auch der Facebook-Messenger soll weiter ausgebaut werden. Zuckerberg habe angekündigt, noch mehr Bots einzusetzen, also Software, die automatisch mit dem Nutzer kommuniziert, zum Beispiel bei Kundennachfragen an ein Unternehmen. Telefonate mithilfe von Virtual-Reality-Brillen wie der Oculus Rift - einer VR-Brille von Facebooks Tochterfirma Oculus VR - sollen in Zukunft ebenso möglich sein. Zuckerberg postete ein kurzes Erklärvideo zur VR-Plattform Facebook Spaces, deren Beta-Version direkt gelauncht wurde.

In seiner Rede nahm Zuckerberg auch Bezug auf den in Cleveland ermordeten Robert Godwin Sr. - der Täter hatte das Verbrechen live via Facebook übertragen. Der Konzern-Chef sagte, dass das Unternehmen alles dafür tun wolle, "um solche Tragödien künftig zu verhindern".