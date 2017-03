Diese Hollywood-Stars überzeugen auch musikalisch

Jack Bauer kann singen: Schauspieler Kiefer Sutherland (50, "24" ) bringt sein musikalisches Talent im Sommer nach Deutschland. Das einzige Konzert seiner Welt-Tournee führt ihn am 8. Juni nach München. Seit 2002 hat er ein eigenes Label, im Sommer 2016 kam sein erstes Album heraus. Er ist nicht der einzige Schauspieler, den es auf die Musikbühne zieht. Diese erfolgreichen Hollywood-Stars verstehen es ebenfalls, zu rocken.

Kevin Costner



Kevin Costner liebt Musik

Oscar-Gewinner Kevin Costner (62, "Der mit dem Wolf tanzt" ) ist der Frontmann der Band Kevin Costner & Modern West. Seit 2005 produzieren sie gemeinsam Country- und Rock-Töne. Das Debütalbum "Untold Truths" kam 2008 raus. Musik ist laut Costner "echt, voller Fehler und ohne Entschuldigungen". Doch der Spaß stehe an erster Stelle, ist auf der bandeigenen Homepage zu lesen.

Johnny Depp



Johnny Depp rockt gerne mit Alice Cooper

Johnny Depp (53, "The Lone Ranger" ) steht seit 2015 gemeinsam mit Alice Cooper auf der Bühne. Zusammen mit Joe Perry haben sie die Band Hollywood Vampires gegründet. Sie wollen die Musik der Rockstars ehren, die in den 1970er Jahren an ihren Exzessen gestorben sind. Das bisher einzige Album des Trios - "Hollywood Vampires" - hatte als Gäste unter anderem Ex-Beatles-Mitglied Paul McCartney, Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl sowie Eagles-Gitarrist Joe Walsh zu bieten.

Bruce Willis



Bruce Willis trifft die richtigen Töne

Action-Held Bruce Willis (61, "Stirb langsam" ) hat bereits in den späten 1980er Jahren sein erstes Album herausgebracht. "The Return of Bruno" erreichte sogar Platin-Status. Willis setzt mit seiner Band auf ruhigere Töne und hat sich den Genres Blues, R&B und Soul verschrieben. Sporadisch zieht es ihn auch heute noch auf die Bühne.

Jack Black



Jack Black versteht es, abzurocken

Comedy-Star Jack Black (47, "Liebe braucht keine Ferien") hat in "School of Rock" sein Musiktalent vor der Kamera unter Beweis gestellt. Abseits des Filmgeschäfts steht er mit Kyle Gass als Rock-Band-Duo Tenacious D auf der Bühne. Das gleichnamige erste Album erschien im Jahr 2001. Die beiden waren schon auf renommierten Festivals anzutreffen: 2016 trotzten sie dem Unwetter und traten bei Rock am Ring auf, auch das beliebte Frequency Festival in Österreich rockten sie bereits.

Jared Leto



Jared Leto füllt ganze Stadien

Jared Leto hat nicht nur einen Oscar für "Dallas Buyers Club" in der Tasche, er füllt mit seiner Band Thirty Seconds to Mars auch Hallen und Stadien auf der ganzen Welt. Leto selbst singt und spielt Gitarre, während sein Bruder Shannon am Schlagzeug sitzt und Tomislav Milicevic Bass und Keyboard im Griff hat. Mit ihrem letzten Album "Love Lust Faith + Dreams" tourten sie um die ganze Welt. Der Schauspieler achtet sehr darauf, dass die Band nicht mit seinem Namen beworben wird. Er bezeichnete Thirty Seconds to Mars einst als "etwas Besonderes". Es sei nicht für jedermann, sondern lediglich für die, die es verstehen.