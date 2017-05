Die neue Folge "Circus HalliGalli" wird richtig interaktiv

Ist das die Zukunft des Fernsehens? Die Sprücheklopfer und Entertainment-Rabauken Klaas Heufer-Umlauf (33) und Joko Winterscheidt (38) geben in der neuen Folge von "Circus HalliGalli" dem Zuschauer deutlich mehr Macht, als dieser für gewöhnlich hat. Fans können die Show am 2. Mai, ab 22:10 Uhr, nämlich live mitgestalten.

Seit vergangenen Freitag können Facebook-Nutzer beispielsweise bereits abstimmen, wie die Sendung von Joko und Klaas eröffnet werden soll - mit dem "klassischen HalliGalli-Intro" oder mit einer "Next Level Abrissparty". Auch am Dienstag soll dann über Facebook live über verschiedene Elemente der Sendung entschieden werden. Wollen die Zuschauer beispielsweise lieber neue Einspieler sehen oder bisher unveröffentlichtes Material? Das wird sich dann entscheiden. In der Show mit dabei sein werden die "GNTM"-Jury bestehend aus Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo sowie die Bands Kraftklub ("Keine Macht für Niemand" ) und Jeden Tag Silvester.