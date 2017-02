"Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft": Es gibt eine Revanche!

Vergangenen April flimmerte erstmals "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" über den Fernsehbildschirm. Nun bekommt das prominente Sport-Event eine Fortsetzung, wie der Sender am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt gab. In der Show, die am 1. April um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, kämpfen insgesamt acht Teams um den Sieg.

Mit von der Partie sind zum Beispiel das Team "Dschungel", zu dem unter anderem Marc Terenzi und Hanka Rackwitz gehören. Als Favorit dürfte das Team "Weltmeister" gelten, immerhin vereint es namenhafte Profi-Sportler wie Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang oder Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath. Besonderen Einsatz wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit das Team "Bachelor" rund um Paul Janke zeigen - immerhin ging die Mannschaft des Rosenkavaliers letztes Jahr als Sieger vom Feld und wird ihren Titel mit aller Kraft zu verteidigen versuchen.