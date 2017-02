"Die Schöne und das Biest": Emma Watson singt erstmals "Belles Lied"

Am 16. März kommt die Realverfilmung des Disneys Zeichentrickklassikers "Die Schöne und das Biest" in die deutschen Kinos. In einem neu veröffentlichten Filmclip auf Youtube können Fans nun bereits einen ersten Blick auf die Eröffnungssequenz ergattern. Man sieht Emma Watson (26) als Belle durch die Stadt gehen. Sie ist auf dem Weg, ein Buch zurückzubringen - wie im Film von 1991. Außerdem hört man die Schauspielerin einige Zeilen des Eröffnungsliedes "Belles Lied", auch "Unsere Stadt" genannt, singen.

Wie auch im Zeichentrickfilm steigt das ganze Dorf in Belles Gesang ein und beschreibt ihre Gefühle. Sie wird von den Bewohnern als "seltsam" bezeichnet. Neben Emma Watson spielen Dan Stevens als Biest, Luke Evans als Gaston, Josh Gad als LeFou und Kevin Kline als Belles Vater Maurice mit.