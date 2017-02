Die Königin von Instagram: Selena Gomez feiert neuen Follower-Rekord

Sängerin Selena Gomez ("Revival" ) ist beliebt wie nie zuvor: Die 24-Jährige knackte im September 2016 als erster Star die Bestmarke von 100 Millionen Follower auf Instagram und war seitdem der beliebteste Star der Fotoplattform. Nun hat sie ihre eigene Bestmarke erneut übertroffen: Sie hat 110 Millionen Follower erreicht. Und bedankte sich natürlich mit einem Post bei ihren Fans.

"Vielen Dank Familie für 110", schrieb sie neben einem Foto, das sie auf der Bühne bei einem Konzert zeigt. Allerdings ist sie nur von hinten zu sehen, wie sie auf eine riesige Zuschauermenge blickt. "Ich verspreche, ich werde meine Plattform weiterhin wertschätzen und die Wahrheit sagen, was aber viel wichtiger ist, ist dass jeder einzelne von euch mein Leben verändert hat. Ich bin sehr dankbar."

Wie hat sie das nur geschafft?

Innerhalb von fünf Monaten hat die 24-Jährige rund zehn Millionen Abonnenten generiert. Hat sie diesen Fan-Ansturm ihrem großen Comeback zu verdanken, das sie mit ihrem erfolgreichen Album "Revival" feiern konnte? Oder liegt es daran, dass sie im Sommer 2016 eine Showbiz-Pause eingelegt hat? Gomez checkte in eine Klinik ein, um sich wegen Depressionen und den Folgen ihrer Lupus-Erkrankung behandeln zu lassen.

Bei den American Music Awards im November 2016 zeigte sie sich erstmals wieder im Rampenlicht und hielt eine emotionale wie ehrliche Dankesrede, als sie den Preis als beliebteste Pop/Rock-Sängerin annahm. "Ich war total kaputt", gestand sie damals. Auch möglich, dass ihre neue Liaison mit Musiker The Weeknd (27, "Starboy" ) weitere Fans angezogen hat.

Vor Selena Gomez hatte Popstar Taylor Swift (27, "1989" ) die meisten Instagram-Follower. Sie hat derzeit 97,7 Millionen Abonnenten. Ariana Grande (23, "Side to Side" ) folgen 96,9 Millionen Menschen. Beyoncé (35, "Lemonade" ) hat aktuell 95 Millionen Follower. Die 92,7 Millionen Anhänger von Kim Kardashian West (36) wirken geradezu mickrig. Fußballstar Cristiano Ronaldo (32) konnte bisher 90,6 Millionen Fans hinter sich scharen. Ihre Follower-Zahlen haben sich in den letzten Monaten nicht so rasant nach oben korrigiert wie die von Gomez...