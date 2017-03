Die Iren sind los: So feiert Deutschland den St. Patrick's Day

Was Feiertage und massentaugliche Events angeht, ist der März ein eher trister Monat. "Kölle alaaf" ist vorbei und damit auch die heiße Phase der närrischen Zeit. Folgt nun die große Langeweile? Selbstverständlich nicht! Am 17. März heißt es wieder vielerorts: Slàinte! Denn die Iren feiern ihren Schutzpatron St. Patrick. Aber nicht nur in Dublin wird angestoßen, auch Deutschland präsentiert sich unter dem Motto: "Es grünt so grün".

Überhaupt ist Grün die allgegenwärtige Farbe. Waren es in den Anfängen nur die grünen Nationalflaggen, die voller Freude in den Himmel gehalten wurden, so wurde mit den Jahren alles Mögliche "eingegrünt". Schals, Pullover, Hosen, Hemden, T-Shirts, Hüte, Lebensmittel und auch die Gesichter wurden mit reichlich Farbe bedacht. Frei nach dem Motto: alles was man einfärben kann, das wird eingefärbt.

Guinness erobert das Münchener Hofbräuhaus

So weit ist es in Deutschland noch nicht, aber auch optisch spiegelt sich der grüne Feiertag wider: In München zeigt sich zum Beispiel das legendäre Hofbräuhaus in den irischen Nationalfarben. An diesem Tag ist sogar das irische Kultgebräu "Guinness" zu Gast in der bayrischen Hochburg des Malzgetränks. Die Münchener Allianz Arena verzichtet zu diesem Anlass auf die sonst so typischen roten oder blauen Farben und wird grün, während in Würzburg die Neumünsterkirche und das Rathaus grün angestrahlt werden.



Auch der Münchner Olympiaturm und die BMW-Welt erstrahlen in Grün

Foto:Shutterstock.com/ Michael Thaler

Aber nicht nur die irische Nationalflagge und das Guinness sind an diesem Feiertag ein Muss: Als ein symbolträchtiges Gewächs kommt bei den Patrick-Sympathisanten auch das Kleeblatt ausgiebig zum Einsatz. Da macht es gar nichts, dass dem so seltenen vierblättrigen Klee besonderes Glückspotenzial zugeschrieben wird, denn am St. Patrick's Day ist die banale Dreiblattvariante die einzig richtige Wahl. Wer mit grüner Kluft, dreiblättrigem Klee und einem Humpen Guinness ausgestattet ist, hat alles richtig gemacht und kann getrost an den Feierlichkeiten teilnehmen, ohne aus dem Rahmen zu fallen.

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

Die Party-Hochburgen sind vor allem München und Dresden. Höhepunkt der Feierlichkeiten in München ist die legendäre St. Patrick's Day Parade, die mit mehr als 20.000 Besuchern die größte auf dem europäischen Festland ist. Hier zeigen Dudelsack-Virtuosen, was sie können und werden dabei tatkräftig von verschiedenen Tanztruppen unterstützt, die das grüne Spektakel beleben.

Auch Dresden steht an zwei Tagen ganz im Zeichen der grünen Insel. Am 17. und 18. März gibt es auf dem Postplatz das große St. Patrick's Day Festival. Bei freiem Eintritt sorgen Live-Musik, Irish Dance und Pipe-Bands für Partylaune.

Wem die grüne Welle an diesem Tag allerdings noch nicht hoch genug war, der kann ja für das nächste Jahr schon einmal einen Urlaubsabstecher Richtung Dublin einplanen und dort mit einem Original-Guinness auf Patrick anstoßen. Slàinte!