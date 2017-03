"Die Höhle der Löwen": Judith Williams fällt krankheitsbedingt aus

Überraschung in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen": Wie zunächst "Focus online" berichtete, fiel Judith Williams (44) bei den Dreharbeiten zur kommenden Staffel am Donnerstag und Freitag aus. Der Grund: eine starke Erkältung. Vertreten wurde sie in dieser Zeit von Medienunternehmer Dr. Georg Kofler (60). Gemeinsam mit Williams gründete er 2016 ein Joint Venture, in dem auch die Produkte aus Williams' bisherigen "Die Höhle der Löwen"-Investments betreut werden.



Dr. Georg Kofler als Löwe in "Die Höhle der Löwen"

Das bestätigte VOX-Sprecher Magnus Enzmann auch der Nachrichtenagentur spot on news: "Wir freuen uns über den spontanen Einsatz von Dr. Georg Kofler und wünschen Judith Williams gute Besserung!" Ein dauerhaftes Engagement als Löwe sei aktuell nicht geplant. Erstmal gehe es nur um zwei Drehtage, bei denen Kofler Williams vertritt, erklärte Enzmann weiter.

Kofler wurde der breiten Masse vor allem in seiner Funktion des ProSieben-Chefs von 1988 bis 2000 bekannt. Von 2002 bis 2007 stand er dem Bezahlsender Premiere vor, der heute unter dem Namen Sky auftritt. Kofler ist verheiratet und hat vier Kinder. Seine Frau ist ebenfalls in der Medienwelt fest verankert. Christiane Kofler war von 1998 bis 2001 Geschäftsführerin von MTV Central Europe und bis 2006 Chefin des Senders tm3, den sie zu 9Live umwandelte.