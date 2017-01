Die Antilopen Gang springt an die Chartspitze

The XX müssen diese Woche ihren Platz an der Chartspitze räumen und rutschen auf Platz fünf ab. Oben steht jetzt die Hip-Hop-Gruppe Antilopen Gang mit ihrem Album "Anarchie und Alltag" . Dies teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Auf Platz zwei landet Klubbb3 ("Jetzt geht's richtig los!" ), gefolgt vom britischen Musiker Mike Oldfield ("Return To Ommadawn" ).

Weniger Veränderung gibt es in den Single-Charts. Wie in der Vorwoche ist Ed Sheeran mit seinen Songs "Shape of You" auf Platz eins und mit "Castle On The Hill" auf Platz drei vertreten. Dazwischen haben sich Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie ("Rockabye") eingereiht. Der höchste Neueinstieg der Woche gelingt Alessia Cara ("How Far I'll Go"), allerdings nur auf Platz 64.