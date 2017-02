Die 90er Jahre feiern ihr Comeback mit "Boy Machine"

Getreu nach dem Motto "Früher war sowieso alles besser" will Tele 5 die 90er Jahre für ein Wochenende Revue passieren lassen. Und das mit Spielfilm-Klassikern wie "Anatomie" (2000) oder "The Birdcage" (1996), aber auch Musikvideos, Werbespots oder "Tagesschau"-Ausschnitten aus einem vergangenen Jahrzehnt. Bei alledem darf natürlich eines nicht fehlen: das Thema Boybands. Deswegen strahlt der Sender acht Folgen der schwedischen Serie "Boy Machine" aus dem Jahr 2015 aus.

In der Serie geht es um die gleichnamige Boyband, die nach über zehn Jahren versucht, ein Comeback zu starten. Gar nicht so leicht, denn was früher die Kombination aus "dem supersüßen Tänzer mit den supersüßen Haaren" und "dem Babe der Woche in der Klatschpresse" war, ist heute minderjährigen Teenagern mit Elektropop gewichen. Pippi, die unsichere, zukünftige Managerin der Band, sieht darin aber eine Marktlücke: Es gibt schließlich keine Liebesballaden für Mädchen mehr.

Kurzerhand entschließen sie und die vier Mitglieder von "Boy Machine", neue Choreographien zu lernen, Songs zu schreiben und die Charts sowie die Herzen der Mädels zurückzuerobern. Natürlich geraten sie da auch einmal aneinander, denn unterschiedlicher könnten sie nicht sein: Der eine ist mittlerweile Jurist, der andere Lehrer, der nächste Schäfer und der letzte ein erfolgloser Solo-Künstler. Die Serie läuft am 25. und 26. Februar jeweils ab 20:15 Uhr auf Tele 5.