Diane Kruger und Norman Reedus: Sind sie jetzt ein Paar?

Die Gerüchte um Diane Kruger (40) und Norman Reedus (38) gibt es schon seitdem die beiden 2015 gemeinsam den Film "Sky" drehten. Nun hat die US-Seite "E! News" Fotos veröffentlicht, die eine deutliche Sprache sprechen. Kruger und Reedus wurden am Dienstag bei einem Spaziergang durch New York City erwischt. Beide gingen Hand in Hand. Doch damit nicht genug: An einer Ecke blieben die beiden stehen und küssten sich knapp eine halbe Stunde lang, wie ein Augenzeuge berichtete.

Zuvor feierten Kruger und Reedus gemeinsam in zwei Bars. Beide waren leger gekleidet. Sie trug eine Blue Jeans und eine schwarze Jacke, passend dazu schwarze Stiefel. Er einen schwarzen Kapuzen-Pulli, eine dunkelblaue Jeans und dunkle Boots. Noch haben sich die beiden nicht offiziell dazu geäußert, ob sie ein Paar sind. Ein Insider behauptete im vergangenen Monat, die beiden seien "nur Freunde". Doch die neuesten Bilder lassen etwas anderes vermuten.