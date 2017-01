Der Bachelor Sebastian Pannek steht auf Pizza und Burger

Am kommende Mittwoch, den 2. Februar ab 20:15 bei RTL, geht Sebastian Pannek (30) zum ersten Mal auf Frauenjagd. Kurz vor der ersten Folge von "Der Bachelor" gab der begehrte Junggeselle in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung einige Einblicke in sein Leben und seine Erwartung an die Show. So findet Pannek es zum Beispiel schade, dass bislang keiner seiner Vorgänger die Liebe des Lebens finden konnte: "Bei 22 Mädels ist die Wahrscheinlichkeit aber schon sehr hoch, dass eine dabei ist, in die man sich verliebt."

Am Ende sei ihm aber auch klar geworden, dass das auch Glückssache sei. Er selbst bezeichnet sich übrigens als sehr ehrlichen Menschen, der Frauen zum Lachen bringen kann. Außerdem scheint ihm Aufrichtigkeit sehr wichtig: "Ich stehe zu 100 Prozent hinter einer Frau und bin ihr treu." Sein gestählter Körper stammt im Übrigen nicht nur aus dem Fitnessstudio. Für ihn sei eine ausgewogene und gesunde Ernährung sehr wichtig.

Dennoch könne man mit ihm auch etwas anderes essen gehen außer Salat: "Ich liebe Pizza und Burger!" Das gäbe es bei ihm allerdings nicht so oft. Im Badezimmer ist Pannek eigenen Angaben zufolge übrigens nicht sehr lange zu Gange: "Morgens geht das ganz schnell. Mit Zähneputzen und Duschen 20 Minuten." Klingt nach einem ziemlich perfekten Mann...