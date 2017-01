"Der Bachelor" 2017: Alle 22 Kandidatinnen stehen fest

Noch läuft das Dschungelcamp - aber das nächste Highlight der seichten TV-Unterhaltung wirft schon seine Schatten voraus: Am 1. Februar startet der "Bachelor" in eine neue Staffel. Schon vor dem Jahreswechsel hatte RTL die ersten zehn Kandidatinnen bekanntgegeben. Jetzt, gut zwei Wochen vor dem Startschuss zur wilden Junggesellen-Jagd, sind auch die verbleibenden Namen der 22 Damen veröffentlicht worden - und natürlich die zugehörigen Bikini-Fotos.

Neu mit dabei sind zwölf junge Frauen aus ganz Deutschland. Und mit der Französin Chloé (22) neben der Kolumbianerin Kattia (28) und Deutsch-Türkin Inci (23) ist jetzt auch eine weitere Kandidatin mit internationalem Flair mit von der Partie.



Die älteste und die jüngste Kandidatin des "Bachelor" 2017: Silvana (li.) und Julia P.

Foto:[M] RTL/Tom Clark

Fest steht nun auch, wer das Nesthäkchen und die Alterspräsidentin sein wird: Die Bandbreite reicht von der 21 Jahre alten Flugbegleiterin Julia P. aus Franken bis zur 34-jährigen Silvana, Autoverkäuferin aus Berlin. Am häufigsten vertreten sind übrigens Stewardessen und BWL-Studentinnen: Neben Julia P. kümmert sich auch Lisa (22) aus Eisleben um das Wohlergehen von Fluggästen. Anna (24) und Cara (23) studieren Betriebswirtschaftslehre.

Die letzte Rose wird am 22. März vergeben

Neben Silvana, Chloé, Lisa und Cara komplettiert nun folgender Achterpack das Feld der "Bachelor"-Kandidatinnen 2017: Caroline (28) aus Chemnitz, Erika (25) aus Geislingen, Evelyn (28) aus Düsseldorf, Jana (25) aus Mengen, Janika (28) aus Hamburg, Susanna (27) aus Hamburg, Tina (23) aus Witten und Tina S. (26) aus Düsseldorf.

Beginnen wird die siebte "Bachelor"-Staffel am 1. Februar um 20:15 Uhr. Dieses Mal wird die Kuppelshow in acht Doppelfolgen ausgestrahlt. Die letzte Rose soll am 22. März vergeben werden.

