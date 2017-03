Depeche Mode erklimmen den Chart-Thron!

Genau eine Woche ist es her, dass Depeche Mode ihr mit Spannung erwartetes 14. Studioalbum "Spirit" veröffentlicht haben. Und das kommt bei den Fans offenbar gut an: Wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte, ist die Platte direkt an die Spitze der deutschen Albumcharts geklettert. Das mittlerweile zehnte Nummer-eins-Album von Dave Gahan & Co! Damit schubst die beliebte Synthie-Band Mega-Star Ed Sheeran vom Chart-Thron und verbannt sein Erfolgsalbum "Divide" auf Rang zwei. Platz drei der Album-Charts geht an den "Bibi & Tina 4"-Soundtrack. "Glück ist leicht - Das Beste von 2006-2016" , eine Zusammenstellung der größten Hits des verstorbenen Roger Cicero, schafft es auf Position vier. Rang fünf sichern sich Milky Chance mit "Blossom".

Aber zurück zu Ed Sheeran: Bei den Single-Charts kann er seine Pole-Position weiter verteidigen. Sein Ohrwurm-Hit "Shape Of You" bleibt auf Platz 1. Direkt dahinter folgt "Tuesday" von Burak Yeter feat. Danelle Sandoval. Den dritten Platz belegen der norwegische DJ Kygo und Selena Gomez mit ihrem gemeinsamen Song "It Ain't Me.