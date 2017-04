"Deadpool 2" bekommt Verstärkung: Josh Brolin wird zu Cable

Überraschung bei der geplanten Fortsetzung der Comic-Verfilmung "Deadpool" ! Im zweiten Teil wird Schauspieler Josh Brolin (49) in die Rolle des zeitreisenden Mutanten Cable schlüpfen. Das berichtete zunächst "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf Insider-Informationen. Mittlerweile bestätigte Brolin die Meldung selbst auf seinem Instagram-Account. Zuvor gab es immer wieder Gerüchte, Russell Crowe (53) oder Brad Pitt (53) würden den Part übernehmen.

Nicht nur ein Film geplant

Angeblich soll Brolin insgesamt sogar für vier Marvel-Filme als Cable unterschrieben haben. Die Dreharbeiten für "Deadpool 2" sollen bereits im Juni beginnen, einen Kinostart-Termin gibt es bislang allerdings noch nicht. Möglicherweise wird der Action-Film aber im kommenden Jahr auf die Leinwände gebracht. Der erste Teil aus dem vergangenen Jahr spielte überragende 738 Millionen Euro ein und wurde auch bei den Kritikern nahezu ausschließlich positiv aufgenommen.

Ryan Reynolds (40) schlüpfte dafür in der Antihelden-Komödie in die Rolle des krebskranken Ex-Soldaten Wade Wilson, der in einem Experiment zwar geheilt werden konnte, allerdings fürchterlich entstellt und mit Superkräften ausgestattet wurde.

Für Josh Brolin ist es nicht der erste Auftritt im Marvel-Universum. Er spielt auch Thanos in der "Avengers" -Reihe. Der erste Teil von "Avengers: Infinity War" kommt im Frühjahr 2018 in die Kinos, Teil zwei soll 2019 folgen.