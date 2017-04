David Hasselhoff zeigt sich mit seinen drei Lieblingsfrauen

David Hasselhoff (64) hat sich mit gleich drei Damen auf dem roten Teppich gezeigt. Der "Baywatch" -Star strahlte bei der Premiere von "Guardians Of The Galaxy Vol. 2" in Los Angeles an der Seite seiner Freundin Hayley Roberts. Während Hasselhoff in einer etwas gewöhnungsbedürftigen Kombination aus hellgrauer Hose und dunklem Blazer erschien, legte seine 27 Jahre jüngere Begleitung in einem kurzen, schwarz-weißen Off-Shoulder-Kleid im Flamenco-Stil einen gelungenen Auftritt hin. Dazu kombinierte die Blondine schwarze, hohe Sandalen.

Mit dabei hatte Hasselhoff aber auch seine beiden Töchter Taylor Ann (26) und Hayley (24). Taylor Ann trug ein enganliegendes blau-nudefarbenes Kleid, das bis auf den Boden reichte. Sie hatte ihre Lippen durch dunkle Farbe betont. Und ihre Haare glänzten wie die ihrer Schwester platinblond, allerdings hatte sich Hayley für einen zurückhaltenden Look entschieden: Sie kam in schwarzer Hose und einem schwarz-weißen Mantel. David Hasselhoff selbst ist übrigens Teil des "Guardians Of The Galaxy Vol. 2"-Projekts: Er soll auf dem Soundtrack zu hören sein.