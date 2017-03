David Guetta: Neue Single mit Nicki Minaj und Lil Wayne

Dance-Legende David Guetta (49) hat am Donnerstag eine neue Single veröffentlicht. "Light My Body Up" heißt der Track für den sich der französische Star-DJ die Rap-Königin Nicki Minaj und ihren Kollegen Lil Wayne ins Boot geholt hat. Der Song beginnt wie eine (T)Rap-Nummer, im Refrain entfaltet sich dann aber der Guetta-typische Dancefloor-Sound. Der Produzent ist bekannt dafür Brücken zwischen diversen Genres zu schlagen. Auch hier gelingt das dem zweifachen Grammy-Gewinner.

Die Kollaboration mit Nicki Minaj ist für beide Seiten kein Novum. Schon für "Hey Mama" , "Turn Me On" und "Where Them Girls At" machten sie gemeinsame Sache. Und die Zusammenarbeit hat sich immer ausgezahlt. So wurde "Where Them Girls At" bei Spotify bereits mehr als 120 Millionen Mal gestreamt. Und "Hey Mama" knackte erst kürzlich die magische Marke von einer Milliarde Views bei Youtube.

Und dann ist da für dieses Feature natürlich noch Hip-Hop-Superstar Lil Wayne. Sein Part ist zwar zugegebenermaßen nicht allzu lang, sein Name dürfte trotzdem viele Musik-Liebhaber hellhörig machen. Immerhin hat der Rapper im Alter von gerade einmal 34 Jahren bereits mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Bei diesen drei Erfolgsgaranten dürfte also klar sein, dass "Light My Body Up" bei vielen Mainstream-Radio-Sendern die nächste Zeit in der Heavy Rotation laufen wird.