David Beckhams Geburtstag: Viel Liebe und ein besonderes Geschenk

David Beckham bekam zu seinem 42. Geburtstag nicht nur jede Menge Geschenke, sondern auch ganz viel Liebe von seiner Familie. Ein Instagram-Foto zeigt, wie der Ex-Kicker seinen Ehrentag verbrachte: Umgeben von seinen vier Kindern Harper (5), Cruz (12), Romeo (14) und Brooklyn (18) und Frau Victoria, die den süßen Schnappschuss knipste.

Und nicht nur am Geburtstagstisch, auch in der virtuellen Welt gratulierten die Beckhams ihrem Daddy. Die Instagram-Accounts der Beckham-Familie sprudelten nur so vor Liebesbotschaften, "Alles Gute für den besten und coolsten Papa überhaupt", schrieb zum Beispiel Romeo. Und auch Victoria ließ es sich nicht nehmen, auf dem digitalen Weg zu gratulieren und kommentierte ein Kuss-Bild mit Töchterchen Harper mit: "Wir lieben dich so so sehr".

Übrigens: David Beckham gab selbst auch ziemlich private Einblicke. Via Instagram-Stories postete er zum Beispiel sein überraschend bodenständiges Geburtstagsdinner: Ei mit Kartoffeln, Bohnen, Ananas und Krautsalat. Anschließend sah er sich das Fußballspiel Real Madrid gegen Atlético Madrid an, bei dem es noch ein ganz besonderes Geschenk gab: Real, sein ehemaliger Klub, gewann mit 3:0. Wenn das mal kein perfekter Geburtstags-Abschluss ist.