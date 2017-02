David Beckham steht wegen Unicef am Pranger

David Beckham (41) war ein Vorzeige-Fußballprofi und gilt mittlerweile als Vorzeige-Ehemann und -Vater, der mit seinem Promi-Status Gutes bewirken will. Seit 2005 reist er als Sonderbotschafter der Hilfsorganisation Unicef um die Welt, um sich für Kinder in Not einzusetzen. Nun soll sein privater E-Mail-Account gehackt worden sein, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Aus den Nachrichten sollen schockierende Details ans Licht kommen, die den Samariter in ein anderes Licht rücken.

Laut "Sun" soll Beckham sein Charity-Engagement dazu benutzt haben, um schneller in den Ritterstand erhoben zu werden. Demnach soll Beckham sich auch teure Flugreisen von Unicef bezahlen haben lassen, obwohl er über einen Privatjet verfüge. Zudem soll der einstige Kapitän der englischen Nationalmannschaft getobt haben, als Sängerin Katherine Jenkins (36) den britischen Verdienstorden, Order of the British Empire, erhalten habe. Beckham wurde diese Ehre 2003 zuteil, 'Sir' darf er sich aber noch nicht nennen.

Beckham wehrt sich

Ein Sprecher von Beckham hat sich zu den Anschuldigungen bereits geäußert. Das Statement liegt dem "People Magazine" vor. Die Berichte würden auf veraltetem Material basieren, geht daraus hervor. Es sei aus dem Kontext gerissen und vermittle ein völlig falsches Bild. "David und Unicef haben seit über 15 Jahren eine starke Partnerschaft, die Kinder unterstützt", heißt es von Seiten Beckhams. Sein Fonds habe Millionen Pfund gesammelt und Millionen von benachteiligten Kindern auf der ganzen Welt geholfen.

Unicef hat auf die Berichte ebenfalls bereits reagiert. In einem offiziellen Statement ist zu lesen, dass Beckham großzügig seine Zeit, Energie und Unterstützung dafür eingesetzt habe, um auf die Unicef-Arbeit mit Kindern aufmerksam zu machen. "David hat persönlich beträchtliche Summen gespendet", heißt es von Seiten Unicefs. Man sei sehr stolz auf die Zusammenarbeit und was dadurch bisher erreicht wurde. Zu den E-Mails wollte sich die Hilfsorganisation jedoch nicht äußern.