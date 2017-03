Das sind die neuen "Power Rangers"

Teenager mit Superkräften: Die "Power Rangers" begeistern mit ihren Abenteuern seit 20 Jahren Millionen Fans. Ab 23. März übernimmt eine neue Generation in den deutschen Kinos die Aufgabe, die Welt vor der Zerstörung durch Außerirdische zu bewahren.

Darum geht's



Elizabeth Banks hat als Rita Repulsa Böses vor

Foto:Studiocanal GmbH

Jason, Kimberley, Billy, Trini und Zack haben nichts weiter gemeinsam, als auf dieselbe High School im Städtchen Angel Grove zu gehen. Jason und Billy erwecken durch Zufall eine außerirdische Macht, die die Menschheit auslöschen will. Die Ereignisse überschlagen sich und plötzlich haben die Teenager auf unerklärliche Weise Superkräfte! Dass ihre neu erworbenen Fähigkeiten kein Spiel sind, macht ihnen Zordon (Bryan Cranston) klar: Die Außerirdische Rita Repulsa (Elizabeth Banks) plant mit ihrer Alien-Armee einen Angriff auf die Erde. Um die Welt retten zu können, müssen die fünf schnell echte Power Rangers werden.

Die neuen Helden



Billy (RJ Cyler) alias Blue Ranger

Foto:STUDIOCANAL / Tim Palen

RJ Cyler spielt Billy alias Blue Ranger. Billy gilt als Überflieger. Der 22-jährige RJ Cyler wurde in den USA geboren und wuchs in Florida auf. Man kennt ihn aus dem Teenie-Hit "Ich und Earl und das Mädchen" (2015).



Zack (Ludi Lin) alias Black Ranger

Foto:STUDIOCANAL / Tim Palen

Ludi Lin ist Zack alias Black Ranger. Der 29-jährige Ludi Lin wurde in China geboren, verbrachte seine Jugend allerdings auf einem Internat in Australien. Nach der Schule wanderte er nach Kanada aus. In der Netflix-Serie "Marco Polo" hatte er eine Gastrolle.



Trini (Becky G) alias Yellow Ranger

Foto:STUDIOCANAL / Tim Palen

Rebbeca Marie Gómez besser bekannt als Becky G ist als Trini bzw. Yellow Ranger zu sehen. Die 20-Jährige ist als Sängerin durchaus bekannt. Ihre erste EP "Play It Again" erschien im Jahr 2013. Ihre Musikkarriere kam durch Youtube in Fahrt: Durch ihr Cover von Kanye Wests "Otis" wurde der Produzent Dr. Luke auf sie aufmerksam.



Kimberly (Naomi Scott) alias Pink Ranger

Foto:STUDIOCANAL / Tim Palen

Naomi Scott spielt Kimberly alias Pink Ranger. Die Britin ist 23 Jahre alt und hat bereits in einigen TV-Serien Erfahrung sammeln können. Sie hat ebenfalls bereits ein Album auf dem Markt: 2014 kam "Invisible Division" heraus.



Jason (Dacre Montgomery) alias Red Ranger

Foto:STUDIOCANAL / Tim Palen

Dacre Montgomery ist Jason alias Red Ranger. Der Red Ranger fungiert meistens als Team-Anführer. Dacre Montgomery ist 22 Jahre alt und stammt aus Australien. In der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" spielt er in Staffel zwei Billy. Ob es Yellow Ranger, Black Ranger, Red Ranger, Pink Ranger und Blue Ranger gelingt, die Welt zu retten, ist ab 23. März in den deutschen Kinos zu sehen.