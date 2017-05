Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Caro will einen klaren Schnitt und veranstaltet einen Wohnungsausverkauf, um mit möglichst wenig altem Ballast in Afrika einen Neuanfang zu wagen. Nachdem sie ein vermeintliches Zeichen erhalten hat, ist Caro bereit für den letzten Schritt vor dem Abflug in ein neues Leben - die Scheidung von Malte. Doch Malte erscheint nicht.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli macht sich Sorgen um Ben - vor allem, als sie mitbekommt, dass er scheinbar in eine Clique geraten ist, die Autorennen fährt. Sie beschließt, einen letzten Versuch zu wagen, Ben zur Vernunft zu bringen. Dayana hadert mit ihren Gefühlen für Kevin und beschließt, aus Selbstschutz auf Abstand zu gehen. Doch kann Dayana sich einfach so "entlieben"?

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti konfrontiert Paula einmal mehr mit seinem Kinderwunsch, doch sie will sich nicht unter Druck setzen lassen. Als Basti seinen Frust an seinen Mitarbeitern auslässt, will Piet ihn auf dem Squashplatz auf andere Gedanken bringen - doch dort passiert ihnen ein Missgeschick. Nina lässt sich von Milla zu einem teuren Jeanskauf überreden. Zuhause fällt Nina aus allen Wolken, als sie Post vom Amtsgericht bekommen hat. Sie soll 800 Euro für drei Mal Schwarzfahren zahlen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Völlig überrumpelt überlegen Ingo und Diana, was sie nach Carmens Absage tun sollen. Doch beiden wird schnell klar, dass sie als Überbleibsel einer gesprengten Doppelhochzeit nicht heiraten wollen. Enttäuscht ziehen sie sich ins Loft zurück. Dort gelingt es ihnen, die Enttäuschung abzuwenden, und so geben sie sich doch noch spontan ein romantisches Eheversprechen auf ihre ganz eigene Art.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly bricht in Felix' Wohnung ein. Doch sie kann nichts Belastendes gegen ihn finden und droht stattdessen vor ihm aufzufliegen. Anni eilt ihr zu Hilfe, kann aber nicht verhindern, dass Felix Lilly erwischt. Lilly kann nur hilflos zusehen, wie Felix den Vorfall geschickt nutzt, um sie und Chris noch weiter ins Abseits zu spielen.