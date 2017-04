Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo hat sich bereit erklärt, Valentin Nachhilfe zu geben, muss jedoch schnell erkennen, dass der sich mit dem Lernstoff schwerer tut, als angenommen. Er entscheidet sich - zu seinem eigenen Vergnügen - für eine etwas unkonventionelle Lehrmethode, bei der Valentin schon bald an seine körperlichen Grenzen stößt. Verzweifelt bleibt Valentin jedoch keine andere Wahl, als sich auf die immer extremeren Bedingungen einzulassen und stellt erstaunt fest, dass Ringos Taktik tatsächlich aufzugehen scheint.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Mel erfährt von Ben, dass Lina das Kind doch behalten will. Sie möchte mit ihm darüber reden, aber dieser blockt ab. Auch Lina weigert sich, darüber zu sprechen und Mel bemerkt, wie sehr die Fronten zwischen den werdenden Eltern verhärtet sind. Sophia sieht Manu in Köln, obwohl er behauptet hat, in Italien zu sein. Ihr schwant Böses und gemeinsam mit Yvonne legt sie sich auf die Lauer, um Manus Machenschaften aufzudecken.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze erhält überraschend eine Mail von Miri: Sie hätte gerne ein Bild von Ben. Krätze ist damit völlig überfordert und reagiert zunächst panisch und dann wütend. Paula und Basti sind sauer aufeinander, weil sie beim Thema Zukunftsplanung nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Carmen wird nach dem Traum von Richard erneut von ihrem schlechten Gewissen eingeholt. Es belastet sie schwer, mit einem Geheimnis in die Ehe mit Ben zu gehen. Ausgerechnet in diesem Moment wird auch noch die Location einen Tag vor der Hochzeit abgesagt. In ihrer Überforderung droht sich Carmen durch ihr Verhalten zu verraten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna weiß von der Beziehung ihres Vaters mit Elena und ist überfordert. Gerner missversteht ihr Verhalten als pubertäre Anwandlung und reagiert entsprechend streng, als sie wegen einer Prügelei im Internat suspendiert wird. Als Johanna dann auch noch den Familienstreit mitbekommt, klaut sie kurzerhand Gerners Autoschlüssel und haut ab.