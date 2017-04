Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt realisiert verärgert, dass er das Bauprojekt schnell verkaufen muss, wenn er nicht riskieren will, dass Opitz die Preise drückt. Währenddessen übergibt Ringo die Namen der interessierten Käufer an Opitz - nicht ohne dabei Bedingungen zu stellen. Übermütig bietet sich Ringo dem Unterweltboss für weitere Dienste an. Doch seinen Erfolg kann er mit niemandem teilen. Aus Einsamkeit verbringt Ringo ausgerechnet Zeit mit Valentin - und erfährt dabei, dass Opitz den ersten Interessenten bereits abgeschreckt hat.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lea ist überfordert, als die verzweifelte Elli bei ihr auftaucht und sie bittet, ihre Anzeige gegen Alex zurückzuziehen. Lea bekommt unweigerlich Mitleid und hat Mühe ihre Fassade aufrechtzuerhalten. Manu ist fest entschlossen, Sophias Geld von Nico zurückzufordern. Doch als dieser so tut, als wüsste er nicht, wovon Manu redet, brennen bei Manu die Sicherungen durch.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Am Morgen wird Alina immer noch von ihren Mitbewohnern geschnitten. Alina fühlt sich schuldig, weil sie Joe für einen Mörder gehalten hat und will nun alles daransetzen, ihm zu helfen. Paula schminkt Mandy ab, um ihr zu zeigen, wie schön sie auch ohne Schminke ist und ihr so mehr Selbstbewusstsein zu geben. Mandy lässt sich auf das Experiment ein - unter der Bedingung, dass auch Paula und Rick den ganzen Tag ungeschminkt verbringen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle hat die Tatsache verdrängt, dass Johann ihr eine zweite Chance geben will und stattdessen die Zeit mit Thomas genossen. Aber als Pachlhuber wieder nach Essen kommt und sich mit Isabelle treffen will, wird Isabelle klar: Sie muss sich entscheiden. Ihr Herz sagt "Thomas", doch als dieser sich nicht voll zu ihr bekennt, lässt sich Isabelle auf das Date mit Johann ein - und erliegt dabei seiner Luxusoffensive.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerade als Emily Jasmin ihren Alleingang beichten will, flattert ein Schreiben des Finanzamtes bei den beiden herein: Sie müssen 20.000 Euro binnen eines Monats zurückzahlen. Beide fallen aus allen Wolken und wissen nicht, wie sie in der Kürze der Zeit so viel Geld auftreiben sollen. Da führt Sophie noch mal die Teilnahme an der TV-Show an, die ihnen sicherlich einiges an Geld einbringen könnte. Doch Jasmin zögert nach wie vor, ohne zu ahnen, dass Emily die TV-Show bereits zugesagt hat.