Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Till Ute auf ihre Frage, ob er sein ungeborenes Kind liebt, keine Antwort geben kann, fühlt Ute sich bestätigt, ihn auch in Zukunft aus dem Leben des Babys auszuschließen. Till fragt sich derweil, warum es ihm bisher nicht gelungen ist, eine Bindung zu dem Kind aufzubauen. Aber auch bei Ute hat das Gespräch mit Till Spuren hinterlassen: Sie macht sich erneut Sorgen, wie die Umwelt auf ihr behindertes Baby reagieren wird. Während sich Till mit Eva versöhnt und von ihr aufgefangen wird, findet Ute Trost und Ablenkung bei Malte, Bambi und Sina.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Manu ist fest entschlossen, Alex heute im Gefängnis zu besuchen. Sophia, die Manus gescheiterten ersten Versuch mitbekommen hat, will Manu beistehen. Marc freut sich, als Flo von der Polizei die Info bekommt, dass sein Wagen gefunden wurde. Da das Auto jedoch in einem desolatem Zustand ist, lässt er sich auf einen Deal mit Flo ein: Er hilft ihm, den Honda wieder auf Vordermann zu bringen, wenn Flo heute Abend noch seine Sachen packt und endlich zurück in sein Auto zieht.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emilio soll heute aus der Dominikanischen Republik zurückkommen. Doch als er nicht am Flughafen auftaucht, glaubt Inge, dass er sie sitzengelassen hat. Am Boden zerstört gibt sie Peggy die Schuld. Gürkan gibt Schmidti und Bülent eine Chance für ihren Lieferdienst "Späti to-go". Doch die Ernüchterung kommt schnell, denn niemand bestellt bei den beiden. Emmi redet Schmidti ins Gewissen, nicht so schnell aufzugeben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Tim gelingt es, die anderen zur heimlichen Poolparty im Zentrum zu überreden. Während die Party immer lustiger wird und schließlich eskaliert, so dass sogar das Gemälde von Richard beschädigt wird, kommen sich sowohl Tim und Marie als auch Ronny und Michelle näher.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix schafft es trotz seines schlechten Gewissens nicht, ehrlich zu Sunny zu sein, und lügt weiter. Ein unwohles Gefühl bleibt, bis es ihm gelingt, sich selbst einzureden, dass er Sunny für immer glücklich machen wird. Doch seine Gewissensbisse nagen an ihm. Felix kann seine Schuld nicht länger wegdrücken und bricht vor Sunny zusammen. Wird er ihr beichten, was er getan hat?