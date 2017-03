Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Valentin wird von Benedikt bei einer heimlichen Nachhilfestunde ertappt. Valentin verschweigt, dass er um das Bestehen seines Abiturs bangt, und gibt sich als fleißiger Schüler. Benedikt zeigt sich zufrieden und geht davon aus, dass Valentin genau wie er ein gutes Abitur hinlegen und BWL studieren wird. Valentin fühlt sich noch mehr unter Druck gesetzt. Nachdem er Rat bei Robert gesucht hat, macht er seinem Vater entschlossen klar, dass er keine Top-Noten bekommen und auch nicht das Wunschfach seines Vaters studieren wird. Er wird seinen eigenen Weg gehen. Zu Valentins unangenehmer Überraschung scheint Benedikt ihn daraufhin als Hoffnungsträger abzuschreiben. Es sieht so aus, als würde er sich einen Ziehsohn suchen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Ben will herausfinden, warum Elli sich nicht mehr mit ihm treffen will, bekommt stattdessen jedoch eine Diskussion zwischen Chico und Elli mit, aus der er heraushört, dass Lina von ihm schwanger ist. Dana stellt vor Patrick klar, dass sie ihre lockere Bettgeschichte super findet und nur ungern etwas Ernsteres will. Sie wird aber eifersüchtig, als Patrick von einer sexy Klientin zu einem Date eingeladen wird.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Leon ist im Stress, da die Bareröffnung heute ansteht und alles schiefgeht, was schiefgehen kann. Kellner springen ab, Alina fällt aus, die Getränkelieferung war fehlerhaft, die Gäste sind außer Kontrolle - Leons Nerven liegen blank. Krätze will nicht eingestehen, dass das neue Leben als Vollzeit-Vater enorm an seinen Kräften zehrt. Selbst den Ärger mit seinen Friedrichshainer Feinden ignoriert er aus Müdigkeit - doch dann klauen sie Bens Spieluhr.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Carmen ist total erleichtert, als Ben ihr trotz der vermeintlichen Beweisfotos von ihr und Richard glaubt, dass sie keine Affäre hat. Doch zu ihrer Ernüchterung schafft es auch Ben nicht, Simone zur Vernunft zu bringen. Als Carmen Simone zufällig über den Weg läuft, kann sie sich nicht zurückhalten und richtet einen ehrlichen Appell an sie. Wird sie Simone damit erreichen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Paul verbringen jede freie Minute miteinander. Weil Emily die Zeit mit ihm in vollen Zügen genießt, leidet ihre Arbeit bei Tussi Attack. Doch Emily zwingt sich zur Professionalität und konzentriert sich auf die anstehende Steuerprüfung des Labels. Leider ist Pauls Anziehungskraft stärker und Emily begeht einen folgenschweren Fehler für Tussi Attack.