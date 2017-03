Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus erhält ein Angebot für ein Interview, weil durchgesickert ist, dass sein neues Buch nicht veröffentlicht wird. Er sieht es als Chance, der Öffentlichkeit seine Seite der Geschichte zu präsentieren und erhobenen Hauptes mit dem verunglückten Buchprojekt abschließen zu können. Britta hingegen hofft, doch noch weiter auf der Welle des Ruhms zu surfen. Aber dann erleben beide eine böse Überraschung.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Sam ihren verwirrten Vater am Medikamentenschränkchen erwischt, bekommt sie Angst, dass er seinen Plan, sich das Leben zu nehmen, in die Tat umsetzen will. Diego ist erschüttert: Gegen den Cage Club ist im Netz ein Shitstorm losgebrochen. Diego will alles daran setzen, den Laden zu retten und den Betrieb weiter aufrecht zu erhalten. Doch als der Club im laufenden Betrieb von einer Horde Third Way Feministinnen gestürmt wird, ist auch Diego mit seinem Latein am Ende.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze gerät mit Claudia aneinander, die nicht will, dass Krätze Ben mit zur Arbeit nimmt. Genervt muss er Ben bei Claudia zurücklassen. Krätze verspricht, Ben am Nachmittag abzuholen, kommt jedoch viel zu spät. Nina will ihren Geburtstag nicht feiern, weil sie glaubt, nichts in ihrem Leben erreicht zu haben. Widerwillig lässt sie sich von Eule zu einem gemeinsamen Geburtstagsausflug auf den Ponyhof überreden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vincent steht unter Druck: Er soll innerhalb von drei Tagen das Heroin liefern, sonst macht der Drogenboss seine Drohung gegen Michelle wahr. Doch so schnell kann Maximilian die Drogen nicht auftreiben. Also beschließt Vincent, ihm eine Lektion zu erteilen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jule ist geschockt, als sie begreift, mit ihrer Lüge vor Tuner aufgeflogen zu sein. Tief beschämt versucht sie sich ihm zu erklären: Sie hat diesen ganzen Mist gebaut, weil sie ihn liebt. Doch Tuner platzt der Kragen. Er ist menschlich enttäuscht und tief getroffen. Statt Tuners Haltung zu akzeptieren, schlägt Jules Enttäuschung in Trotz um. Der Graben zwischen ihr und Tuner war noch nie so tief.