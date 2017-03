Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi erfährt, dass Sina ein Science-Symposium in New York aus familiären Gründen abgesagt hat. Lukas wirft ihm vor, ein Klotz an Sinas Bein zu sein. Bambi gehen diese Vorwürfe sehr nahe und er hadert: Hat Lukas etwa recht? Er springt über seinen Schatten und bittet Sina bei einem romantischen Essen, die gemeinsame New-York-Reise mit Lukas anzutreten. Doch als Sina einen Sextraum von Lukas hat, schrillen Bambis Alarmglocken.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Mel hat sich in den Kopf gesetzt, Lea mit ihrer Lüge zu überführen. Sie scheut auch nicht vor illegalen Maßnahmen zurück und sucht daher Dennis auf, um sie mit Abhörtechnik auszustatten. Der will ihr aber nicht helfen. Elli findet Ben vor der Lofttür, der die Trennung nicht akzeptieren will. Doch Elli will nicht mit ihm reden.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Krätze muss morgens unerwartet in die Werkstatt, obwohl er eigentlich frei hat. Weil er keinen anderen Ausweg weiß, übergibt er Ben in Schmidtis Obhut. Doch der Kleine hört den ganzen Tag nicht auf zu schreien. Leon ist enttäuscht, als Alina vorschlägt, die Eröffnung der Bar zu verschieben. Es kommt zum Streit und Leon steht schließlich allein da, obwohl er dringend Hilfe braucht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Da Marian befürchtet, dass es Thomas nicht gut geht, bricht er mit Gewalt in dessen Wohnung ein. Er traut seinen Augen kaum, als er dort auf Leo trifft. Als er erfährt, dass Thomas dessen Flucht plant, versucht er, den beiden diesen Plan auszureden. Doch Thomas und Leo verlangen von Marian absolutes Stillschweigen, um Leos Leben nicht zu gefährden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Leon beschließt, mit Oskar zu Vince nach L.A. zu fliegen, um ihn bei seiner Restauranteröffnung zu unterstützen, will Sophie spontan mitkommen. Während sie sich beide auf ihren Trip in die USA freuen, stehen Emily und Jasmin vor einer Steuerprüfung für ihr Label. Die beiden sind völlig unfähig das Problem in Angriff zu nehmen. Sophie, die sich auf die Auszeit mit Leon und Oskar gefreut hat, muss überlegen, ob sie ihre Freundinnen einfach hängenlassen kann.