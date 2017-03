Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Valentin muss befürchten, das Abitur nicht zu schaffen. Das wäre eine Katastrophe, da sein Vater diesbezüglich extremen Druck aufbaut. Als er sich Bambi anvertraut, hat der eine Idee, mit der er zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Denn Bambi nutzt Valentins Notlage geschickt, um zu verhindern, dass Sina und Lukas zu viel Zeit alleine verbringen. Als Sina sich bei Bambi darüber beschwert, dass er ihre knappe Zeit verplant, lässt Bambi subtil durchblicken, dass er von ihrer Gefühlsverwirrung weiß.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Mel ist geschockt, als Alex von der Polizei abgeführt wird und in Untersuchungshaft kommt. Sie versucht alles, um Alex vor der Inhaftierung zu bewahren und stellt Lea zu Rede. Felix schöpft Hoffnung, als er eine vermeintliche Spur auf die Diebinnen erhält, die ihn vorgestern im Bad eingesperrt haben und Hollys Schmuck geklaut haben.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla muss zu ihrem Unmut feststellen, dass Leon ihre Sticheleien plötzlich an sich abprallen lässt. Um ihn zu provozieren, heckt sie einen gemeinen Plan aus, den sie mit Vincent in die Tat umsetzen will. Krätze bringt es nicht übers Herz, die Verantwortung für seinen Sohn in die Hände von Schmidti und Bülent zu legen, und nimmt Ben kurzerhand mit in die Werkstatt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo freut sich auf einen romantischen Abend mit Diana, aber dann kommt ihnen erst Tim und später auch noch Marie in die Quere: Tim blockiert eine gefühlte Ewigkeit das Bad und Marie hat eine Brautkleid-Anprobe für Diana organisiert. Ingo versucht genervt, die Zeit totzuschlagen und hat selbst dabei keine Ruhe vor seinen Mitbewohnern. So kommt ihm eine bis dato undenkbare Idee.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jule zieht es immer wieder in Tuners Nähe, doch sie schafft es einfach nicht, ihm offen ihre Gefühle zu gestehen. In ihrem Liebeskummer beschließt Jule, sich Tuner einfach aus dem Herzen zu feiern - und schlägt gefährlich über die Stränge.