Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina will sich Lukas aus dem Kopf schlagen, jedoch ist das nicht so einfach, wie sie dachte. Aus lauter Verzweiflung lässt sie sich auf ein Billerbecker Ritual von Elli ein. Während Sina nun hofft, dass sie ihre Gefühlsverwirrung damit erfolgreich bekämpfen kann, ist KayC nicht entgangen, dass Sina sich dem altvertrauten Ritual ausgesetzt hat. Sie rät Lukas, seine Chance zu nutzen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nachdem Alex über Nacht nicht ins Loft gekommen ist und sie ihn auch nicht erreichen kann, fürchtet Lea, dass er bei Mel ist. Felix ist genervt. Seit Diego ausgezogen und er der einzige Single ist, findet er das Geturtel von Jan und Holly sowie Jule und Marc unerträglich und rastet total aus.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Joe ist frustriert, als Jenny ihn für Adam versetzt, der ihr angeboten hat, heute Devin besuchen zu dürfen. Adam bietet Jenny an, Devin jederzeit sehen zu können, wenn sie wieder zu ihm zurückkommt. Leon erlebt einen echten Katastrophentag: Erst überrascht er Milla und Vincent ungewollt in flagranti und dann baut er auch noch einen Autounfall. Doch sein Unfallgegner entpuppt sich als Gastronom Guido, der seine Bar verkaufen will.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian kann erleichtert durchatmen. Trotz seiner Bedenken hat ihm Kommissar Hohnert Vincents Polizeiakte besorgt. Doch bevor sich Vincent auf den neuen Deal einlässt, gibt er Maximilian schmerzlich zu verstehen, was er davon hält, betrogen zu werden. Maximilian erträgt die Abreibung und wähnt sich auf dem besten Weg, Vincent zu überführen. Doch da täuscht er sich gewaltig.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren ist machtlos, als Jonas im Alleingang beschließt, die Roller-Werkstatt wieder anzumieten. Doch zu Marens Erleichterung scheitert der Deal mangels finanzieller Sicherheiten. Doch so schnell gibt Jonas nicht auf.