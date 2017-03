Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert hat Mitgefühl für Roswitha, nachdem sie zugegeben hat, sich einsam zu fühlen. Doch als sie vorschlägt, ihn zur Arbeit zu begleiten, weiß er, dass ihm das zu anstrengend wird. Er reicht also Roswitha mit schlechtem Gewissen an Irene weiter, die deren Einmischung in der Konditorei gar nicht gebrauchen kann. Über Andrea landet Roswitha schließlich bei Valentin, dem sie bei den Hausaufgaben helfen soll. Ihr Urenkel ist der Einzige, der sich traut, Roswitha den Spiegel vorzuhalten. Und überraschenderweise kann sie seine Kritik sogar annehmen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Mel morgens in einem Teammeeting vor ihren Kollegen von der Kriminalpolizei zum Gespräch gebeten wird, ist ihr das wahnsinnig unangenehm. Sie erkennt, dass Leas Intrigen sie nicht nur Alex gekostet haben, sondern langsam auch an ihrem guten Ruf nagen. Sam wird von Jordan mit einem Tag im Aufnahmestudio überrascht. Hier soll sie unter der Anleitung von Profis ihren Song aufnehmen. Sam ist nicht nur von der Idee ihres Vaters, sondern auch von Studiobesitzer und Musikproduzent Jeff begeistert.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla ist geflasht von der coolen Musikerin Eule, die sie am Vorabend im Matrix kennengelernt hat. Sie hofft, in ihr eine neue Freundin gefunden zu haben - ist dabei aber etwas übereifrig. Alessia ist total panisch, als sie am Morgen glaubt, eins von Oles Frettchen gekillt zu haben. Mit Gretas Hilfe macht sie sich auf die Suche nach einem gleich aussehenden Tier, damit Ole nichts merkt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian bekommt das Go von Hohnert: Er hat das Heroin besorgt. Jetzt könnte die Falle eigentlich zuschnappen, doch Vincent verlangt zunächst eine Probe des Stoffs. Bei dem Treffen erkennt Maximilian geschockt, dass der Stoff gekennzeichnet wurde und Vincent ihn wiedererkennen wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly wundert sich, als John ihr romantische Smiley-Nachrichten schickt. Die beiden waren sich doch einig, dass zwischen ihnen nichts läuft. Als Oskar sich als Urheber der Smileys entpuppt, ist es allerdings schon zu spät: Die Gerüchteküche rund um John und Lilly geht wieder los. Und obwohl sich beide zuerst einen Spaß aus ihrem Pärchen-Irrtum machen, wird es am Ende doch ernster, als gedacht.