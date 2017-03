Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Easy in seiner Sorge um Tobias Eva aufsucht, findet Tobias sich in den Fängen von Langer wieder. Der wirft ihm vor, Opitz zu hintergehen. Schließlich hat Eva eine Anzeige gegen Opitz´ Strohmann erwirkt. Tobias schwört, nichts davon zu wissen. Um ihm zu drohen, verletzt Langer Tobias schwer. Wieder freigelassen gibt sich Tobias vor Eva und Easy so, als wäre das Schlimmste längst vorbei. Aber ganz im Gegenteil, er muss jetzt in Opitz´ Auftrag Eva hintergehen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule merkt frustriert, dass sie in einem heillosen Gefühlschaos steckt und muss sich fragen, ob ihre Gefühle für Marc stärker sind, als ihre Befürchtung, dass er Flo die Treppen hinuntergestoßen hat. Mel ist verzweifelt, als sie es nicht schafft, Alex von ihrer Unschuld zu überzeugen. Sie beschließt, Beweise für Leas falsches Spiel zu finden und schleicht sich ins Cage. Doch Mels Versuch, Lea auf die Schliche zu kommen, findet ein abruptes Ende.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Weddingplannerin Peggy steht unter Strom: Der Hochzeitstermin von Inge und Emilio droht zu platzen, weil Emilio sein Heiratsvisum nur in der Dominikanischen Republik beantragen kann. Ole versucht, seinen ersten Arbeitstag mit Bier und Musik aufzulockern - was bei seinen Kollegen gut ankommt, seinem neuen Chef aber gar nicht gefällt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl die Polizei die Suche nach Leo einstellt, weigert sich Thomas zu glauben, dass sein Sohn tot ist und kapselt sich von seinen Freunden ab. Isabelle will ihm beistehen und schließlich gibt er seinen Gefühlen nach und landet mit ihr im Bett. Doch hinterher muss Isabelle schmerzhaft erkennen, dass Thomas nicht an einer Beziehung interessiert ist. Er hat sie nur benutzt, um sich von seiner Angst um Leo abzulenken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny lässt das Gespräch mit Chris nicht los, und sie erwägt, dass er womöglich doch keine Schuld an dem Brandanschlag trägt. Als sie mit Tuner und Anni einen anderen Täter zu ermitteln versucht, alarmiert sie damit Felix, der Chris daraufhin bis aufs Blut provoziert, um ihn vor Sunny zu diskreditieren.