Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist zwar dankbar, dass Till im Ernstfall für sie dagewesen wäre, doch es ändert nichts an ihrer Einstellung zu Tills Rolle im Leben ihres ungeborenen Kindes. Während Till leise Hoffnung schöpft, dass Ute ihm den Wunsch nach einer Abtreibung des behinderten Babys verzeihen kann, verlässt sich diese lieber auf Malte und Bambi. Die beiden Männer nehmen ihre Verantwortung für Utes Baby sehr ernst. Und so entsteht ein Wettstreit um den kürzesten Weg zum Krankenhaus, den sie mit einem Rennen entscheiden wollen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Morgens trifft Alex auf Mel, die nochmals mit ihm sprechen möchte. Alex aber blockt ab und wirft ihr vor, immer nur Stress in sein Leben zu bringen. Sophia bekommt unerwarteten Besuch von Manu. Als sie hektisch in seinem Beisein auf Sams wertvolle Gitarre tritt, bietet ihr Manu seine Hilfe an, einen Ersatz zu finden.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Paula und Peggy einigen sich darauf, dass Peggy ausprobieren darf, ob sie zwei Halbtags-Jobs unter einen Hut bekommt. Direkt an ihrem ersten Arbeitstag in der Wedding Agentur vergisst Peggy jedoch prompt ihre Schicht in der "Schnitte". Malte ist immer noch wild entschlossen, seinem Bruder ins Loft zu folgen. Dessen Mitbewohner sind von der Idee jedoch wenig angetan - allen voran Leon. Um Leon zu überzeugen, dass er ein Gewinn für die WG wäre, klaut Malte den Kicker von Basti und Paula und bringt ihn ins Loft.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vincent ist erleichtert, dass es Michelle gut geht. Um sie aus der Schusslinie zu bringen, will er sie in ein Trainingscamp einbuchen. Doch als Michelle das dankend ablehnt, muss Vincent als letzten Ausweg in Erwägung ziehen, Maximilians Angebot anzunehmen. Vincents Kontaktmann warnt davor, Maximilian zu vertrauen, doch die Uhr tickt - und auch Maximilians Ultimatum läuft ab.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Dank John haben Leon und Sophie einen Oskar-freien Nachmittag, den sie genießen. Doch ein Zufall sorgt dafür, dass ausgerechnet Oskar sie beim Sex erwischt, und plötzlich sind sie damit konfrontiert, ihn aufklären zu müssen. Ausgerechnet Leon hat da seine Schwierigkeiten. Doch Sophie springt ihm zur Seite und schafft es sogar, offen über Leni zu reden.