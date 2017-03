Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ute ihren Wagen zur Inspektion zu Bambi bringt, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, fühlt sich Bambi sentimental an die Zeit von Sinas Schwangerschaft erinnert. Verantwortungsvoll beginnt er sich darum zu kümmern, dass Ute nicht nur Vorsorge für das Baby betreibt, sondern sich auch noch ein paar entspannte Stunden vor dem großen Säuglings-Stress gönnt. Doch gerade als Bambi Ute zu einem gemütlichen Brunch abholen will, sieht er, dass ihre Fruchtblase geplatzt ist. Bambi alarmiert Till, der sofort zu Ute eilt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Nach zwei Wochen auf Mallorca ist Mel wieder in Köln und zu der Erkenntnis gelangt, dass sie Alex liebt und mit ihm zusammen sein will. Doch leider scheint dieser in der Zwischenzeit mit Lea zusammengekommen zu sein. Holly ist am Morgen ihrer Hochzeit nervös, denn Jan ist nicht da und meldet sich auch nicht mehr. Dass dieser zeitgleich ohne Handy und Geld Richtung Polen unterwegs ist, kann sie nicht ahnen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy hat eine Halbtagsstelle in der Wedding Agentur in Aussicht und hofft auf Paulas Verständnis und darauf, nebenher weiter in der Schnitte arbeiten zu können. Doch Paulas Reaktion enttäuscht Peggy und zwischen den beiden bricht Streit aus. Krätze verspricht Emmi, ihre unerwünschte Barbekanntschaft Sascha abzuwimmeln. Stattdessen freunden sich Krätze, Schmidti und Bülent jedoch mit Sascha an, was Emmi gar nicht passt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simones falscher Verdacht, dass Carmen und Richard eine Affäre haben, zieht unangenehme Kreise. Anstatt über VibraJoy berichtet die Presse über die vermeintliche Steinkampsche Ehekrise. Während Richard versichert, keine Affäre mit Carmen zu haben und Simone ihren Fehler einräumt, müssen beide bedrückt erkennen, dass sie eine grundlegende Vertrauenskrise haben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Instinktiv will Sunny Chris' Erkenntnis, dass Felix ihm den Brand in der Lagerhalle anhängen will, nicht an sich ranlassen. Aber gleichsam kann sie auch nicht glauben, dass Chris den Brand gelegt hat. Überfordert weiß sie nicht mehr, was sie glauben soll. Aber so sehr sie sich auch dagegen wehrt, die Beweislage spricht eindeutig gegen Chris.