Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Für Caro und Malte ist der kaputte Sessel ein eindeutiges Zeichen, dass ihre Ehe vorbei ist. Die beiden haben sich nichts mehr zu sagen und fiebern nun wild entschlossen dem Scheidungstermin entgegen. Tobias ermahnt die beiden vor dem Gericht noch einmal, dort nicht zu streiten. Da aber auch vor dem Richter wieder die Fetzen fliegen, trifft dieser eine ungewöhnliche Entscheidung.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule platzt in einen Streit zwischen Marc und Flo hinein und stellt Flo zur Rede, der jedoch unter einem Vorwand abhaut. Später beichtet er ihr den Kuss mit Kiki, was Jule zutiefst verletzt. Jan und Felix wachen morgens in einem Transporter auf, der sich in voller Fahrt auf dem Weg nach Polen befindet.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Malte fühlt sich von Jannes verraten, als er von dessen Umzugsplänen ins Matrix-Loft erfährt. Widerwillig begleitet er Jannes zur Mietvertragsunterzeichnung und will am liebsten sofort mit einziehen, was Paula Malte jedoch verbietet. Peggy trifft zufällig einen erfolgreichen Wedding Planner, der von ihr beeindruckt ist und sie in seine Agentur einlädt. Zunächst winkt Peggy ab, doch nach einer frustrierenden Erfahrung in der "Schnitte" überlegt sie es sich noch mal.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie wird beim Joggen fast von einem vorlauten Mountain-Biker überfahren und sie landet im Matsch. Sie regt sich so auf, dass sie sich nicht auf ihr Training konzentrieren kann. Als sie endlich einen Haken hinter diesen Tag setzen will, stellen Ronny und Ingo ihr einen Mitbewohner für die nächsten Tage vor: Tim Hayer, weltbekannter Extrem-Biker und Internetstar und der Idiot, der sie heute Morgen fast über den Haufen gefahren hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Elena ist mit ihren Gefühlen für Gerner überfordert. Sie merkt, dass sie seine Nähe sucht, eifersüchtig reagiert und sich Hoffnungen macht. Elena erkennt aber auch, dass das gar nicht geht, schließlich ist Gerner der Vater ihres verstorbenen Mannes. Kurzerhand beschließt sie, auf Abstand zu gehen und auszuziehen.